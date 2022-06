Summerschool: Win-win-Situation für Eltern und Kinder in den Schulferien

Die Sommerferien rücken in großen Schritten näher. Die Vorfreude vieler Kinder auf die mehrwöchige "Schulpause" ist riesig. Für die Eltern von Schulkindern stellt sich hingegen – wie jedes Jahr – auch heuer wieder die Frage, wie sie die Betreuung ihres Nachwuchses in den Sommermonaten organisieren können. Die Summerschool der Innviertler Kinderfreunde ist hier ein hilfreiches Angebot und gleichzeitig ein Ferien-Höhepunkt für viele Kinder.

Die Summerschool ist ein Ferienangebot der Kinderfreunde für Sieben- bis Zehnjährige, wo sie den ganzen Tag lang betreut werden. Im Gegensatz zur Sommerschule in Volksschulen werden die Mädchen und Burschen dort von Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, sowie am Freitag, von 8 bis 12 Uhr, betreut. Lustige Lernspiele und vielfältige Aktivitäten erwarten die Kinder heuer von Montag, 5., bis Freitag, 9. September, in vier Eltern-Kind-Zentren (EKiZ) im Innviertel.

Unter dem Motto "Fit für den Schulstart" soll den Mädchen und Burschen bei der Summerschool gezeigt werden, dass Lernen Spaß machen kann. "Sie haben dort die Möglichkeit, den jeweils gelernten Schulstoff in der letzten Ferienwoche aufzufrischen und sozusagen ‘schulfit’ ins nächste Schuljahr zu starten", so Marie-Thérèse Schmiedleitner, von den Kinderfreunden Region Innviertel.

Das abwechslungsreiche Programm der Summerschool wird von angehenden und geschulten Pädagog:innen gestaltet. "Vormittags lernen die Kinder mit allen Sinnen und wiederholen den Schulstoff und nach dem gemeinsamen Mittagessen steht am Nachmittag viel Bewegung, Action und kreatives Gestalten am Programm", so Schmiedleitner. (biei)

Anmeldung und alle Informationen zur Summerschool der Innviertler Kinderfreunde online auf der Homepage: kinderfreunde.at /angebot/ferien-zuhause/summerschool-innviertel