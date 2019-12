Nach umfangreichen Ermittlungen durch Suchtgiftermittler wurde ein 18-jähriger Suchtmitteldealer aus dem Bezirk Schärding festgenommen, der gemeinsam mit einem 26-Jährigen Drogen konsumiert hat und bei den Treffen auch Drogen verkauft hat.

Im November 2019 wurden bei dem 26-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Schärding, und dem 18-Jährigen Hausduchsuchungen durchgeführt.

Beide Wohnadressen der Beschuldigten waren in den vergangenen Monaten als Treffpunkt zum gemeinen Drogenkonsum (hauptsächlich Marihuana) genutzt. Bei den regelmäßigen Treffen nahmen auch mehrere Jugendliche, vorrangig aus dem Bezirk Schärding, teil. Bei den Durchsuchungen wurde bei dem 26-Jährigen eine Growbox mit einer aufgezüchteten Cannabispflanze und bei dem 18-Jährigen Marihuana sowie Klemmsäckchen mit Amphetaminresten gefunden und sichergestellt.

Nach den Hausdurchsuchungen setzte der 18-Jährige seine strafbaren Handlungen fort, insbesondere die Weitergabe von Suchtmittel an Jugendliche. So ermöglichte er einem 14-jährigen Mädchen weiterhin den Gebrauch von Marihuana und Amphetamin. Außerdem beeinflusste er das Mädchen auch dahingehend, dass sie den Kontakt zu ihrer Mutter abbrechen soll, um mit ihm gemeinsam leben zu können.

Aufgrund der einschlägigen Vorstrafe und der weiteren Tatausführungsgefahr wurde seitens der Staatsanwaltschaft Ried eine gerichtlich bewilligte Festnahmeanordnung erlassen. Der 18-Jährige wurde am 29. November in Schärding festgenommen und in die Justizanstalt Ried überstellt.

Der 18-Jährige zeigt sich geständig, 180 Gramm Marihuana aus Deutschland nach Österreich eingeführt zu haben. 120 Gramm verkaufte er an Abnehmer weiter, zum Großteil Jugendliche. Der 26-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt. Weitere 20 Personen werden auch nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.