Suchtgiftschmuggler ausgeforscht

Am 4. April führten Beamte der Polizeiinspetkion Braunau gemeinsam mit der Polizeidiensthundeinspektion Ried Verkehrskontrollen im Bereich Altheim durch. Dabei wurde auch der Pkw des 51-Jährigen aus Salzburg kontrolliert. Diensthund "Obama" fand im Kofferraum insgesamt 2,3 Kilogramm Marihuana. Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wobei die Kriminaldienstgruppe Braunau bei den weiteren Ermittlungen herausfand, dass der Mann das Suchtgift unmittelbar zuvor von der Tschechischen Republik nach Österreich geschmuggelt hatte. Außerdem stellte sich bei umfangreichen Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft Ried und tschechischer Ermittlungsbehörden heraus, dass der Mann im Grenzgebiet auf tschechischem Staatsgebiet eine Cannabis-Plantage betrieb und das Suchtgift nach der Ernte gewinnbringend im österreichischen Rotlichtmilieu in den Verkehr setzt. Dort wurde auch eine in Österreich gekaufte und illegal ausgeführte Schrotflinte sichergestellt.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurde über den Beschuldigten die Untersuchungshaft verhängt.