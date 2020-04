Am Samstag um kurz nach 18 Uhr kontrollierten Polizisten zwei Rumänen, 26 und 20 Jahre alt, in einem BMW am Grenzübergang Suben. Der Mann und die Frau zeigten beide gefälschte Führerscheine vor: Der 26-Jährige einen rumänischen, die 20-Jährige einen moldawischen. Nachdem die Beamten die Dokumente als gefälscht erkannten konnte sich der Mann mit einem echten rumänischen Führerschein ausweisen.