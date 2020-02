Sturmschäden: Streckenunterbrechungen im Innviertel

Wegen der Sturmschäden sind zwischen Braunau am Inn und Simbach bis auf weiteres keine Fahrten möglich, informieren die ÖBB in einer Aussendung am Montagnachmittag.

Über die Dauer der Unterbrechungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zwischen dem Bahnhof Braunau und Ried seien derzeit wegen einer Sperre des Bahnhofes Obernberg-Altheim Zugfahrten nur eingeschränkt möglich.

Die ÖBB bitten ihre Fahrgäste 20 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen. Zwischen St. Martin im Innkreis und Antiesenhofen sind wegen Unwetterschäden derzeit keine Fahrten möglich. Auch zwischen Andorf und Riedau geht derzeit nichts. Fernverkehrszüge warten die Sperre ab, für S-Bahnen und Regionalzüge wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die ÖBB bittet die Fahrgäste 60 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen.