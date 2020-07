Seit gut einer Woche genießen Schüler und Lehrer ihre Sommerferien. Heuer steht ein Sommer bevor, der anders ist, als bisher. Doch ein Stück Normalität wird in vielen Gemeinden geboten: das Kinderferienprogramm. Auch in der Gemeinde Aspach haben sich die Vereine und Institutionen dazu entschlossen, in Kooperation mit dem Familienausschuss ein Programm für die Aspacher Kinder anzubieten. Von einem Ausflug in den Bayernpark bis hin zum "Volksbank Saubär-Run" sind die Aktivitäten bunt.