Ried: Leerstände - nicht nur zu ebener Erde Es ist auch in Ried nicht zu übersehen: Die Zahl der ebenerdig leer stehenden Geschäfte in der Rieder Innenstadt wird nicht geringer. Rund 30 Objekte sind derzeit im Kern der Stadt zu zählen. Ungeachtet der Zahl der nicht belegten Wohnungen in den Obergeschoßen. Seit der Eröffnung des innenstadtnahen Einkaufszentrums Weberzeile im Jahr 2015 wird die Entwicklung der Leerstände in Ried genau und kritisch verfolgt. Im Sog der Weberzeile haben sich etwa