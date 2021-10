Im Herbst beginnen Pionierpfarren mit der Vorbereitungsphase für die Umsetzung der Pfarrstrukturreform der katholischen Kirche in Oberösterreich. Das Dekanat Braunau gehe dabei als Vorreiter motiviert an den Start, um in einem Zeitraum von etwa zwei Jahren die beschlossene Pfarrstrukturreform umzusetzen, so die Diözese. Auch Schärding wird bald beginnen, bis 2027 sollen alle Dekanate folgen.