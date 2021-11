Stromtrasse: Forstrechtliche Bewilligung bestätigt

Im Tauziehen um die geplante 110-kV-Freileitung Ried–Raab hat das Landesverwaltungsgericht die bereits erteilte forstrechtliche Bewilligung bestätigt. Wie berichtet, wehren sich viele Anrainer gegen die Ausführung als Freileitung, sie fordern Erdverkabelung.

Die forstrechtlichen Bewilligungen wurden unter Vorschreibung von Auflagen erteilt. Diese betreffen die Rodungs- und Erdaushubarbeiten für die Errichtung von Masten und den Trassenaufhieb. Gegen den Bescheid erhoben mehrere betroffene Grundeigentümer umfangreiche Beschwerden an das Landesverwaltungsgericht, wobei die Aufhebung der Bewilligungen bzw. die Vorschreibung und Ergänzung von Auflagen begehrt wurde. Das Gericht kam allerdings auf Basis der Verfahrensunterlagen sowie der mündlichen Verhandlung, unter Beiziehung eines forstfachlichen Sachverständigen, zum Ergebnis, dass die Beschwerden abzuweisen waren. Die Beschwerdeausführungen seien nicht geeignet, die ausführlichen, schlüssigen und nachvollziehbaren Ausführungen des forstfachlichen Sachverständigen im Hinblick auf die beantragten Rodungs- und Fällungsflächen in Zweifel zu ziehen, so das Landesverwaltungsgericht.

Wie vom Sachverständigen gutachterlich ausgeführt, bestünden keine fachlichen Bedenken gegen die Erteilung der Bewilligungen und es seien keine zusätzlichen Auflagen bzw. Ergänzungen von Auflagen erforderlich. Die durch die belangte Behörde durchgeführte Interessenabwägung sei insgesamt nachvollziehbar. Die beantragten Fällungen dürften im Rahmen der Errichtung und Inbetriebnahme der "110-kV-Freileitung Ried–Raab" nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß und in der Betriebsphase aber nur dann durchgeführt werden, wenn dies für die Errichtung und betriebsbedingt entsprechend den geltenden Sicherheitsnormen erforderlich sei, so das Gericht.

Da den beantragten Maßnahmen keine Bestimmungen des Forstgesetzes entgegenstünden, seien die Bewilligungen unter den entsprechenden Auflagen zu erteilen, so das Landesverwaltungsgericht. Bei der vorliegenden Entscheidung handelt es sich um einen Teilaspekt, der Widerstand gegen die Freileitungsvariante hält an.