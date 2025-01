Stromausfall in Teilen von Ried: Schadhaftes Erdkabel war Schuld

Zu einem Stromausfall in einem Teil der Stadt Ried kam es am Dienstag abend. Viele besorgte Riederinnen und Rieder riefen daraufhin die Notfalls-Hotline an, die kurzzeitig überlastet war. Wie ein Sprecher der Energie Ried am Mittwoch früh auf OÖN-Anfrage mitteilte, war es kurz vor 22 Uhr bei einem Erdkabel im Bereich Schlossberg zu einem Kurzschluss aufgrund Wassereintritts gekommen: „Ein Erdkabel aus dem Jahr 1963 war defekt, und eindringendes Wasser hat zu einem Kurzschluss geführt.“ Das sei – gerade bei Kabeln dieses Alters – nichts Außergewöhnliches. Knapp 1200 Kundenanlagen waren 30 bis 45 Minuten ohne Strom. „Durch Umschaltungen im 10kV-Netz konnten nach cirka 45 Minuten alle Kunden wieder versorgt werden“, so der Sprecher der Energie Ried. Die größte Herausforderung in solchen Fällen sei es, den Schaden zu lokalisieren. Das sei in diesem Fall „glücklicherweise rasch gelungen“. Der lokale Schaden wird saniert.

