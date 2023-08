Stromausfälle nach heftigem Sturm

Im Stadtgebiet von Ried waren am Samstagabend insgesamt 40 Stationen (Abgang Riedauer Straße/Spar und Abgang Haager Straße) von Störungen betroffen. Innerhalb von zwei Stunden wurden diese wieder behoben. Auch in den Gemeindegebieten von Utzenaich und Mehrnbach kam es am Samstag und Montag zu kurzzeitigen Ausfällen. Insgesamt waren rund 5200 Kunden betroffen.

