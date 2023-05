Streuobstwiesen sollen immaterielles Kulturerbe werden

Kulturlandschaftsprägend: Streuobstwiesen im Innviertel, hier in Neundling, Gemeinde Mettmach

Gerade eben von der "Cider World", der Weltleitmesse für Obstweinprodukte in Frankfurt, zurückgekehrt ist der Kirchheimer Hans Hartl, Obmann der ARGE Streuobst. Dort hat der Innviertler nicht nur fachkundige Gespräche über Obstprodukte in flüssiger Form führen können, sondern auch die Initiative zum Erhalt der Streuobstwiesen vorgestellt, die ihren Ausgang im Innviertel hatte. Es war in jener Zeit, als die Epoche der von der EU geförderten Projekte angebrochen war.