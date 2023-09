Streit um PV-Anlage auf dem Dach: "Ich ziehe das durch"

Siegmund Schachinger vor dem Eingang des Wohnhauses in der Nähe des Klosters St. Anna

"Ich habe mich in den vergangenen Monaten an sehr viele Stellen gewandt. Unter anderem an Landeshauptmann Stelzer, Wirtschaftslandesrat Achleitner und Ministerin Gewessler. Viel weitergegangen ist nicht", sagt Siegmund Schachinger. Der Pensionist hat auf dem Dach eines Mehrparteienhauses im Stadtgebiet von Ried eine Photovoltaikanlage errichten lassen. Immer wieder habe er für eine Gemeinschaftsanlage für alle Bewohner plädiert.