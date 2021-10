14 Stichwahlen gab es gestern im Innviertel, mit teils großen Überraschungen. Eine davon ist Günther Streichers (SP) Wahlsieg über Langzeitbürgermeister Franz Angerer (VP) in Schärding. Die Entscheidung in Mattighofen zugunsten von Daniel Lang (32, ÖVP) kam zwar nicht unerwartet, aber in dieser Deutlichkeit überraschend. Er erhielt 61,51 Prozent der Stimmen und setzte sich gegen Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer (SPÖ) klar durch.