Streetworker fordern Notschlafstelle im Innviertel

Immer wieder landen junge Menschen auf der Straße, nicht nur in Großstädten, auch am Land. Das Problem ist ein "verdecktes", die OÖN berichteten kürzlich. Um den Jugendlichen rasch ein vorübergehendes Dach über dem Kopf sowie kompetente Betreuung bieten zu können, wünschen sich die Braunauer Streetworker Johannes Friedl und Roxana Russinger eine Notschlafstelle im Innviertel, vorzugsweise in Ried. Die beiden kennen die Thematik aus nächster Nähe, sie treten täglich mit Jugendlichen in Kontakt, fangen sie auf, wenn sie nicht mehr wissen wohin. "Jugendwohnungslosigkeit beschäftigt uns regelmäßig", sagt Russinger. Die nächsten Notschlafstellen für Jugendliche gebe es in Salzburg oder Linz. "Das ist zu weit weg. Die Jugendlichen werden aus ihrer Lebenswelt herausgerissen. Ihre Familie, ihre Freunde, ihren Lebensmittelpunkt haben sie hier. Daher favorisieren wir den Standort Ried, das wäre auch von Braunau und Schärding aus gut erreichbar", sagt Friedl. Bisweilen existiert nur die Idee. Erst wolle Streetwork handfeste Fakten sammeln, danach werden Gespräche gesucht. Das brauche Zeit, denn nicht immer sind die Fälle bekannt. Viele leben im Verborgenen, Sozialarbeiter sprechen von "verdeckter Wohnungslosigkeit". Meist seien es schwierige Familienverhältnisse, die die Jugendlichen in solche Situationen bringen. Streitigkeiten mit den Eltern, den Geschwistern. Die Jungen fühlen sich unverstanden, nehmen Reißaus oder werden hinausgeworfen.

Gesucht wird schnell eine Schlafstelle. Das gelingt nicht immer. Vor allem, wenn Jugendliche volljährig sind, denn dann ist auch die Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr zuständig. Ihnen bleibt oft nur die Couch eines Freundes oder der weite Weg nach Linz, in die nächste Jugendnotschlafstelle. Daher wäre eine Lösung im Innviertel so wichtig, betont Friedl.