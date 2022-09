Street Food Festival macht sich am Stadtplatz breit

Kulinarische Genüsse aus aller Welt und das in fußläufiger Entfernung voneinander: Das bietet das European Street Food Festival, das am 3. und 4. September auf dem Oberen Stadtplatz in Braunau Station macht. Wie gewohnt werden Dutzende Food-Stände, Aussteller und Köche, Food-Trailer und -Trucks aus aller Herren Länder zu finden sein.

Die Bandbreite reicht von Vorspeisen, Suppen und Snacks über Hauptgerichte bis zu Desserts. Geöffnet ist das Festival am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Eintritt frei.