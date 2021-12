Straßen ökologischer renovieren: Vialit-Chef ließ CO2-Bilanz erheben

Der neu gewählte Obmann der Berufsgruppe Bitumenemulsionen ist Wolfgang Eybl, Vialit-Geschäftsführer aus Braunau. Die Bitumenemulsions-Industrie stellt Oberflächenbeläge, Dünnschichtdecken in Kaltbauweise und Versiegelungen her und hat eine fast hundertjährige Tradition in Österreich. Sechs Unternehmen produzieren an sieben Standorten in Österreich Bitumenemulsionen. Ihr Ziel ist eine wirtschaftliche und ökologische Straßenerhaltung. Deshalb wurde kürzlich der ökologische Fußabdruck der Straßenerhaltung dieser Branche erhoben. Analysiert wurden die Bereitstellung der Materialien, die Lagerung, die Produktion, der Transport, die Baustelle und die Herstellung der Maschinen. Das Ergebnis: Die Renovierung von 200 Metern Gemeindestraße mittels Dünnschichtdecke entspricht den jährlichen Treibhausgasemissionen von 0,13 Österreichern. "Die Analyse des Carbon Footprint gibt uns nicht nur einen Richtwert, wo wir aktuell stehen, sondern zeigt uns auch auf, in welchen Bereichen eine Einsparung an Treibhausgasemissionen besonders effizient wäre", sagt Wolfgang Eybl. Gezeigt habe sich, dass den größten Beitrag zum ökologischen Fußabdruck bei allen Oberflächenbelägen der Materialeinsatz bringe. Allem voran steht hier die Herstellung des Rohstoffes Bitumen, an zweiter Stelle der Transport zur Baustelle.