Straße und Bahn: "Wollen vermehrt länderübergreifend arbeiten"

Verkehr ist ein Thema, das sich über mehrere Bundesländer erstreckt. Um diese Herausforderung nicht allein meistern zu müssen, arbeiten die Fraktionen der FPÖ aus Oberösterreich und Salzburg eng bei verschiedenen Projekten, rund um öffentliche Verkehrsmittel und den Straßenbau, zusammen. Die FP-Landtagsabgeordneten David Schießl (Oberösterreich) und Hermann Stöllner (Salzburg) luden kürzlich zu einer gemeinsamen Pressekonferenz nach Straßwalchen.

Beide Politiker sind sich einig: Der öffentliche Verkehr gehört für seine Teilnehmer attraktiver gemacht. Daher sollen Bus- und vor allem Zugverbindungen ausgebaut werden. Ein besonderes Augenmerk wird hier vor allem auf den Ausbau der viel genutzten Salzburger Lokalbahn gelegt, die bereits bis nach Ostermiething fährt. Um den Industriestandort Eggelsberg attraktiver zu machen, schlägt Schießl vor, die Bahn bis hierher zu verlängern. "Eggelsberg ist dank B&R ein internationaler Standort, der infrastrukturell erweitert werden muss. Eine Verlängerung der Lokalbahn bis nach Braunau wäre vorstellbar. Damit gäbe es neben der Mattigtalbahn einen zweiten Schienenverkehr von Salzburg zu uns und zurück", sagt Schießl. Die Taktung der Lokalbahn soll künftig alle 15 Minuten stattfinden, fordert sein Kollege Stöllner. Eine weiteres Thema, das beide beschäftigt, ist die Modernisierung der Lokal- und Mattigtalbahn. Letztere solle bis spätestens 2029 fertig saniert und elektrifiziert werden, die OÖN berichteten. Um Lastwagen von der Straße zu holen, soll der Güterverkehr künftig vermehrt auf die Schienen verlegt werden.

"Neben dem Personenverkehr ist der Güterverkehr eines unserer wichtigsten Anliegen. Hier soll auch Steindorf als Knotenpunkt wieder eine höhere Bedeutung erhalten", sagt Hermann Stöllner. Ebenso werden Fortschritte im Straßenbau forciert, bei denen man auch auf gemeinsame Lösungen hoffe, so das Credo. Verordnet wurde in Oberösterreich schon der Freihaltebereich für den weiteren Ausbau der B147 im Mattigtal-Süd, die OÖN berichteten. Zudem gebe es auch bald ein Treffen mit bayrischen Politikern zur Brücke in Tittmoning.