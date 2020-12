Strafprozess wegen grob fahrlässiger Tötung

Viel Arbeit haben die Strafrichter und Staatsanwälte im Landesgericht Ried. In der kommenden Woche stehen nicht weniger als 22 Hauptverhandlungen auf dem Programm.

Am Montag muss sich ein 45-jähriger Innviertler wegen des Vergehens der grob fahrlässigen Tötung vor Richterin Claudia Lechner verantworten. Der Mann soll laut Anklage am 28. Juli 2020 bei einem riskanten Abbiegemanöver auf der Lamprechtshausner Straße in Braunau einen Motorradfahrer übersehen haben. Dieser geriet beim Ausweichen in den Gegenverkehr und wurde dabei getötet.

Wegen des Vergehens der Tierquälerei steht am Dienstag eine 35-jährige Frau aus dem Bezirk Braunau vor Gericht. Sie soll 14 Hunde in einer 34 Quadratmeter großen Wohnung gehalten haben. "Die Hunde waren unterversorgt, hatten zum Teil unbehandelte Verletzungen, Entzündungen und Durchfall", sagt Alois Ebner, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Ried auf OÖN-Anfrage.

Wegen Wiederbetätigung muss sich am Mittwoch ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Schärding einem Geschworenensenat stellen. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich der Innviertler bereits im Alter von 15 Jahren ein Hakenkreuz auf dem rechten Knöchel eines Fußes tätowieren lassen. Dieses verbotene NS-Symbol soll der Angeklagte wiederholt öffentlich zur Schau gestellt haben.

Am Freitag steht eine 37-jährige Frau vor Gericht. Sie soll von Mai 2020 bis Oktober 2020 eine andere Frau widerrechtlich und beharrlich verfolgt haben. Laut Staatsanwalt Ebner habe die Beschuldigte die Frau unter anderem in der Nähe des Arbeitsplatzes aufgesucht und dieser Gegenstände und Briefe geschickt.

Für alle genannten Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

