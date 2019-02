Strafgelder: Behörde hob 1,15 Millionen allein in der Stadt Braunau ein

BEZIRK BRAUNAU. Die Beträge werden von der Bezirkshauptmannschaft an die jeweilige Gemeinde überwiesen.

Der Großteil der Strafgelder wurde wegen Geschwindigkeitsübertretungen eingenommen. Bild: Daniel Scharinger

Auf eine beeindruckende Leistungsbilanz 2018 können die 147 Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Braunau rund um Bezirkshauptmann Georg Wojak zurückblicken. Mit zwölf umfassenden Aufgabengebieten, angefangen von Umwelt- und Wasserrecht über Bildung, das Sicherheitswesen bis hin zum Verkehr, hatten und haben sie alle Hände voll zu tun.

Strafen für zu schnelles Fahren

Ein Aufgabengebiet ist die Einhebung von Strafgeldern und das Strafen selbst. 3,7 Millionen Euro wurden 2018 insgesamt eingefordert. Die Kassen klingelten da vor allem in der Stadt Braunau, in der rund 1,15 Millionen Euro kassiert werden mussten. Großteils kommt dieses Geld aus den Strafen fürs zu schnelle Fahren – in der Bezirkshauptstadt stehen sechs fixe Radarkästen, wobei jeweils zwei aktiv sind (welche zwei gerade "scharf sind", ist einsehbar unter braunau.at). Auch das sogenannte Blitzerauto wird zur Geschwindigkeitsmessung benutzt. Die Strafgelder werden zwar von der Behörde eingehoben, aber dann "den Gemeinden ins Budget überwiesen", erklärt Ingmar Rosenauer, Leitender Referent der Amtsleitung. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Das Mattighofner Budget wurde wegen der Strafen, die erteilt werden mussten, um rund 32.000 Euro aufgebessert, in der Stadt Altheim wurden rund 24.000 Euro eingehoben. In den Gemeinden Gilgenberg, Schwand und Treubach wurden hingegen gar keine Strafgelder kassiert. Neben Anonymverfügungen – 2018 waren das 21.076 – mussten die Beamten auch 21 Verwaltungsstrafen im Zuge des Glücksspielgesetzes ausstellen, 34 Spielgeräte wurden beschlagnahmt.

Die Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe betrug 7,3 Millionen Euro. 488 Führerscheine wurden abgenommen, 12.400 Pässe ausgestellt. 70 Menschen haben vergangenes Jahr um die österreichische Staatsbürgerschaft angesucht, 20 wollten ihren Namen ändern. 900 Menschen bekommen die Mindestsicherung. Die Aufwendungen für die bedarfsorientierte Mindestsicherung betrug zwei Millionen Euro.

Auch die Forstabteilung hatte viel zu tun. Im Bezirk Braunau sind 364 Quadratkilometer Wald zu finden. 562 forsttechnische Gutachten wurden durchgeführt, 241 forstrechtliche Bescheide ausgestellt und 87 Verwaltungsstrafen erteilt.

