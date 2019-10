Nach der gestrigen Ankündigung des früheren FP-Chefs und Vizekanzlers Heinz-Christian Strache, seine Parteimitgliedschaft ruhend zu stellen, beziehen führende Innviertler FP-Politiker auf OÖN-Anfrage Stellung.

Straches Schritt wird grundsätzlich begrüßt. Relativ drastische Worte findet David Schießl, FP-Landtagsabgeordneter und Bezirksparteiobmann in Braunau: "Strache hätte diesen Schritt viel früher setzen sollen, vor Wochen, Monaten. Die Geschehnisse haben sicher wesentlich dazu beigetragen, dass die FP so viele Stimmen verloren hat. Straches politische Karriere ist meiner Ansicht nach mit dem Ibiza-Video vorbei gewesen. Er hätte sofort ausscheiden sollen so wie Gudenus, das wäre der beste Weg gewesen."

"Polit-Ruf schwer ramponiert"

Als einen richtigen Schritt bezeichnet der ausgeschiedene Rieder FP-Landesrat Elmar Podgorschek Straches Ruhendstellen seiner Parteimitgliedschaft. "Nun müssen die Vorwürfe hinsichtlich der Spesen geprüft werden. Wenn etwas dran ist, sind entsprechende Schritte zu setzen. Wenn nichts dran ist, ist er inhaltlich zu rehabilitieren. Politisch ist sein Ruf aber seit Ibiza schwer ramponiert. Politisch wird das sicher nichts mehr." Compliance-Regeln im Umgang mit Spesen zu entwickeln und einzuführen, wäre für die Zukunft jedenfalls die richtige Richtung, so Podgorschek.

Diese Meinung teilt auch Rieds FP-Vizebürgermeister Thomas Dim. Letzterer war kurzzeitig Nationalratsabgeordneter, ein Wiedereinzug bleibt ihm angesichts des Wahlergebnisses der FP verwehrt. "Es gehören Compliance-Regeln geschaffen. Kontrolle, wie in der Geschäftswelt üblich, mit zumindest Vieraugenprinzip."

Verärgerung an Bürgerstandln

"Alle in der Partei bis hin zu den Ortsgruppen sind gefordert. Falls dem so war oder ist, dass die Wiener Parteikasse ein Selbstbedienungsladen ist, muss restlos aufgeräumt werden."

Dass sich Strache zurückzieht, sehe er positiv, so Dim. "Eine besoffene Geschichte verzeiht der Wähle noch eher als einen Griff in die Geldtasche. Zu sagen, man sei die Partei des kleinen Mannes und andere leben in Saus und Braus, geht nicht an. Das war der Tenor der Rückmeldungen zuletzt an unseren Bürgerstandln. Ich verstehe die Leute, viele unserer Anhänger sind nicht zur Wahl gegangen."

Dass es nun zu einer Regierungsauflage VP-FP kommt, könne er sich "bei Gott nicht vorstellen", so Dim. Wenn Sebastian Kurz keine Regierung zustande bringe, bleibe halt die Expertenregierung im Amt. Das sei durchaus denkbar. Der Schärdinger FP-Nationalratsabgeordnete und Bezirksparteiobmann Hermann Brückl: "Wir Freiheitliche haben in den vergangenen Monaten sehr viel Vertrauen in der Bevölkerung verloren, und es ist offensichtlich manchem unserer Mitstreiter die Bodenständigkeit abhandengekommen."

Die Erklärung von Heinz-Christian Strache sei zur Kenntnis zu nehmen. "Um das verlorengegangene Vertrauen zurückzugewinnen, wird allerdings mehr nötig sein. Die Vorgänge und Fehler der Vergangenheit dürfen sich niemals mehr wiederholen."

"Es gilt Unschuldsvermutung"

Rechtsanwalt und FP-Landtagsabgeordneter Walter Ratt aus dem Bezirk Braunau: "Die Erklärung des HC Strache und seine erbrachten Leistungen für die FP verdienen Respekt. Als Rechtsanwalt ist mir wichtig, dass jeder das Recht auf gehörige Feststellung des für die Beurteilung erheblichen Sachverhaltes hat. Bis zum Beweis des Gegenteils gilt die Unschuldsvermutung." (sedi/mora/biei)