Stolze 175 Jahre alt, aber voller Leben

Groß und klein. Jung und alt. Dick und dünn. Schnell und langsam. Und alles dazwischen. Beim TV Ried 1848 findet jeder seinen und jede ihren Platz. Und im besten Fall Freunde fürs Leben. Wie Maximilian Wiesner-Zechmeister und Georg Watschinger, die sich als Sechsjährige auf den Turnmatten kennengelernt haben und sich seit Herbst 2022 gemeinsam mit weiteren "alten Bekannten" im neu gewählten Turnrat des TV Ried engagieren. Beide haben so schöne, prägende und lebendige Erinnerungen an ihre Kindheit im Turnverein, dass sie gleiches für ihren eigenen Nachwuchs wollen. "Ich denke wirklich gerne an die vielen Stunden in der Turnhalle und im Turnerbad zurück. Wir waren eine große Gemeinschaft, in der für alle Platz war. Dieses Gefühl von Zugehörigkeit und das soziale Gefüge sind für junge Menschen extrem wichtig, auch für das spätere Berufsleben", erklärt Maximilian Wiesner-Zechmeister, Obmann des TV Ried 1848 und Allgemeinmediziner in Ried.

Festversammlung zum 80-Jahr-Jubiläum. Ein Bild aus dem Jahr 1928 Bild: TV 1848

Mehr als 1000 Mitglieder

Mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom Turnrat will er diese Werte hochhalten und fortführen – für mehr als tausend Mitglieder. 500 von ihnen turnen wöchentlich in diversen Gruppen durch die um 1,5 Millionen Euro sanierte Jahnturnhalle. Aber auch der "Rest", der nicht mehr aktiv auf den Turnmatten im Einsatz ist, bleibt dem Verein in den allermeisten Fällen treu. Manche halten das Turnerbad und die Anlage rundherum in Schuss, andere packen bei diversen Veranstaltungen mit an. Ehrenamtlich. "Darauf sind wir wirklich stolz. Unsere Mitglieder bringen sich ein und machen den Verein so zu einem facettenreichen und besonderen. Bei uns ist alles irgendwie inniger", sagt Georg Watschinger, beim TV Ried zuständig für Brauchtum.

Begeisterung für das Turnen – das soll weiterhin vermittelt werden Bild: SATTEL

Ein großes Geschenk

Während die Corona-Pandemie vielen Vereinen auch in Bezug auf ihre Mitglieder zugesetzt hat, ist der TV Ried weiter gewachsen. "Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass viele Menschen weg vom Bildschirm und zumindest ein wenig die Distanz abbauen wollten. Zum anderen ist es mit Sicherheit der Verdienst von Amar, unserem Turnlehrer. Gott sie Dank haben wir ihn gefunden. Die Kinder himmeln ihn an und er vermittelt ihnen nicht nur das Sportliche, sondern auch die Offenheit, die wir uns für den Verein wünschen. Er ist ein echter Glücksgriff", sagt Wiesner-Zechmeister.

Gesportelt wird, wie bereits erwähnt, in der sanierten Jahnturnhalle, die nach eineinhalb Jahren Bauzeit in Sachen Bühne, Boden, Brandschutz, Umkleide und Sanitäranlagen wieder auf dem neuesten Stand ist. Ein Verdienst des "alten" Vorstandes. "Hut ab vor unseren Vorgängern. Sie haben das alles gestemmt, um jeden Euro verhandelt und die Sanierung extrem professionell abgewickelt. Das verdient höchsten Respekt", sagt Watschinger. Während die meisten Mitglieder des TV Ried die neue Halle längst gesehen oder bereits genutzt haben, können sich auch Nicht-Mitglieder demnächst ihr eigenes Bild machen. Denn am ersten Mai-Wochenende werden gleich zwei große Jubiläen gefeiert: 175 Jahre Turnverein Ried 1848 sowie 100 Jahre Jahnturnhalle (Programm in der Infobox). Unter anderem gibt es ein großes Volkstanzfest, auf das sich Georg Watschinger besonders freut. Denn der Rechtsanwalt ist selbst leidenschaftlicher Tänzer und leitet einmal im Monat einen Volkstanzkurs für Kinder und Jugendliche. "Volkstanzen ist einfach und lustig, weil sich schnell Erfolgserlebnisse einstellen. Außerdem muss der Volkstanz nicht perfekt sein, sondern lebendig. Genau wie unser Verein."

Jubiläumswochenende

Das Jubiläums-Wochenende des TV Ried 1848 wird am Samstag, 6. Mai, nachmittags mit den vereinsoffenen Einzel- und Mannschaftswettkämpfen im Geräteturnen und in Leichtathletik eröffnet. Abends findet dann ein großes Volkstanzfest in der Jahnturnhalle statt. Eigens dafür hat der Verein die "Citoller Tanzgeier" engagiert. Wer die Nacht zum Tag machen möchte: Die Jahnturnhalle bietet ausreichend Platz für ein Matratzenlager.

Tags darauf, am Sonntag, 7. Mai, findet vormittags ein Frühschoppen im Bereich des Turnerbadbuffets samt musikalischer Umrahmung durch den Spielmannszug Grieskirchen statt.Musikanten sind zum freien Musizieren willkommen.

Für Kinder und Jugendliche wird auf der Turnerwiese ein Programm geboten

