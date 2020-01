Stimmungsvoller Neujahrsempfang

"Ich habe heute viele Freunde getroffen. Das war vor elf Jahren noch nicht so. Da bin ich gefragt worden, ob wir wirklich vorhaben, dauerhaft im Innviertel zu bleiben", freute sich OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer über ein volles Haus beim Neujahrsempfang des Medienhauses Wimmer in der Rieder Weberzeile.

"Wir haben mittlerweile drei Standorte im Innviertel. Das zeigt, dass wir es ernst meinen. Wir haben in den vergangenen elf Jahren viel Rückendeckung durch die Innviertler bekommen", sagte Gerald Mandlbauer. 2020 wird im Medienhaus Wimmer groß gefeiert. Die OÖN werden heuer 75 Jahre alt, das Zeitungsoriginal "Mostdipf" feiert seinen 50. Geburtstag. "Es gibt mittlerweile viele Kanäle in unserem Haus. Digital und regional schließen einander nicht aus. Wir wollen das, was uns als Papierzeitung auszeichnet, ins Digitale übertragen. Ein Marathon, der uns sicher in der nächsten Zeit stark fordern wird", sagte Chefredakteur Gerald Mandlbauer.

"Wir haben in Linz mit der Promenadengalerie ein Haus der Kommunikation geschaffen. Der Newsroom ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Wir haben in jedem Bereich unsere Hausaufgaben gemacht. In Zukunft wollen wir das Ping pong-Spiel im Medienhaus noch stärker forcieren. Das haben wir in der Vergangenheit schon gut gemacht, aber man kann immer noch besser werden", sagte Gino Cuturi, der Sprecher der Geschäftsführung.

Das Ziel heißt: Erste Bundesliga

Großen Optimismus strahlten SVR-Finanzvorstand Roland Daxl und Trainer Gerald Baumgartner beim Interview aus: "Wir haben in der vergangenen Saison viel dazugelernt. Nach dem Nicht-Aufstieg im Sommer ist das Präsidium zusammengestanden und neu durchgestartet. Es gab großen Zuspruch durch die Fans und auch der Sponsoren. Der Start in den Herbst war holprig, dann sensationell. Wir haben zwar momentan eine wunderbare Ausgangslage, aber noch nichts geschafft. Eine schöne Momentaufnahme. Mehr nicht. Wir müssen demütig bleiben, dann werden wir die SVR dorthin bringen, wo sie hingehört. In die erste Bundesliga!"

"Starke Region, viele Pioniere"

Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner lobte das Innviertel als einen der ganz starken Wirtschaftsräume. "Anzahn, Gas geben und ein guter und fleißiger Menschenschlag. Es gibt hier viele unternehmerische Pioniere die vorangehen, Optimismus zeigen und andere mit sich reißen!"

SV Ried-Kapitän Thomas Reifeltshammer, der vor kurzem Vater geworden war, wurde auf der Bühne mit einem kleinen Präsent von TV1 überrascht. Er erhielt für seinen Junior Lukas, der übrigens laut seinem Vater einmal Stürmer werden soll, ein Strampelhoserl überreicht.

Tips-Geschäftsführer Josef Gruber hob die Bedeutung der Lokal-Medien hervor: "Total regional und immer ganz nah dran!" (jsz)