Stilles Silvester: Keine Ausnahmen für Knallerei

Das Ausnahmejahr endet ohne Ausnahmen: Silvesterknallerei ist weiterhin verboten, die Bestimmungen des Pyrotechnikgesetzes gelten auch heuer unverändert, heißt es aus der Bezirkshauptmannschaft Braunau. Sprich: Im Ortsgebiet ist die Verwendung von pyrotechnischen Artikeln der Kategorie F2 generell verboten, dazu zählen unter anderem Miniraketen, Feuertöpfe, manche Batteriefeuerwerke. Wie bisher können Bürgermeister eine Ausnahme bewilligen, diese wird es aber in den meisten Gemeinden nicht geben. "Mit Sicherheit nicht", sagt zum Beispiel Altheims VP-Bürgermeister Franz Weinberger. "So viel Verständnis erbitte ich, dass wir die Knallerei dieses Jahr hintanstellen", sagt er.

SP-Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer hat die Mattighofner mit einem Postwurf darum gebeten, von der Silvesterknallerei Abstand zu nehmen und auf das allgemein gültige Verbot hingewiesen. "Jeder und jede kann durch den Verzicht auf Raketen, Böller und Co. dazu beitragen, Mensch, Tier, Umwelt und Klima zu schonen", sagt er und verweist auch auf die derzeitigen coronabedingten Regelungen.

Auch in der Bezirkshauptstadt wird es keine Ausnahme vom generellen Verbot geben. "So wie in den vergangenen Jahren schon nicht", betont VP-Bürgermeister Hannes Waidbacher. Verboten war die Silvesterknallerei bisher nicht nur in Braunau, sondern auch in Lengau. "Ich genehmige wenn dann nur vereinzelt Feuerwerke für Hochzeiten", sagt SP-Bürgermeister Erich Rippl. "Ich appelliere an die Vernunft der Bevölkerung, gerade in Pandemiezeiten", sagt er.

Erlaubt sind lediglich Feuerwerkskörper der Kategorie F1, also all jene, die von Personen benutzt werden können, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben. Dazu zählen unter anderem Knallerbsen oder Wunderkerzen. Feuerwerkskörper der Kategorie F3 und F4 dürfen nur Personen besitzen, die älter als 18 Jahre sind und über einen Pyrotechnikausweis sowie eine behördliche Bewilligung der Bezirkshauptmannschaft verfügen. "Bei Zuwiderhandeln gegen das Pyrotechnikgesetz, bei der unzulässigen Verwendung von pyrotechnischen Artikeln drohen Strafen bis zu 4360 Euro oder bis zu vier Wochen Ersatzfreiheitsstrafe, sofern es sich "bloß" um eine Verwaltungsübertretung und nicht um ein Gerichtsdelikt (z.B. bei Sachbeschädigungen oder Körperverletzungen) handelt", heißt es aus der BH.

Corona verschärft Situation

Die Ausgangsbeschränkungen gelten auch über Silvester, was die Situation heuer insofern verschärfe, als dass es keine Ausnahme für das Verwenden von pyrotechnischen Produkten gibt. "Insbesondere wird sich auch nicht argumentieren lassen, dass man sich dazu alleine, mit Personen aus dem gemeinsamen Haushalt zur körperlichen und psychischen Erholung im Freien aufgehalten hätte", sagt Martin Schaufler von der Behörde. Wer den eigenen Wohnbereich entgegen den Bestimmungen verlässt, dem drohen saftige Strafen: Bis zu 1450 Euro Geldstrafe oder bis zu vier Wochen Ersatzfreiheitsstrafe.

Artikel von Josef Schuldenzucker Lokalredakteur Innviertel j.schuldenzucker@nachrichten.at