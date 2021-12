Stille Nacht: So feiern die Innviertler Weihnachten

Der Heilige Abend gehört ganz der Familie

Florian Reisecker, Braunau: „Ich werde am 24. Dezember vormittags noch mit meinen Freunden trainieren und anschließend gehört der Tag meiner Familie. Ich bin zwar ein Scheidungskind, aber Weihnachten sind alle zusammen.“

Ried und Salzburg und dann die Würstlsuppe

Hans Peter Radlinger, Ried und Salzburg: „Nach dem Besuch meiner Rieder Familie fahre ich nach Salzburg und verbringe dort mit meiner Frau einen gemütlichen Weihnachtsabend – zum Essen gibt’s traditionell eine Würstlsuppe.“

Zuerst die Mette, dann die Würstl

Andrea Schachinger, Vizebürgermeisterin Kirchdorf/I.: „Wir wohnen in Katzenberg und gehen immer mit einigen Nachbarn in einem kleinen Laternenzug in die Mette. Danach gibt es traditionell Schweinsbratwürstl mit Sauerkraut und Erdäpfelschmarrn“.

Mit den Eltern, Fondue und Wein

Manuel Parfant, Braunau: „Den Weihnachtsabend verbringe ich bei meinen Eltern. Zum Essen gibt es Fondue. Nach dem Essen ist die Bescherung und dann lassen wir den Abend gemütlich bei einem Glas Wein (oder mehreren) ausklingen.“

„Nach dem Singen gibt es Geschenke“

Katrin Wiesinger, Riedau: „Um 18 Uhr läutet das ,Christkind‘ mit dem Glöckchen und dann wird erst mal gesungen. Danach dürfen alle ihre Geschenke auspacken. Und dann kommt der gemütliche Teil des Abends inklusive Weihnachtsjause mit Oma und Spielen.“

Zum Abschluss geht es in die Mette

Maria Führer-Lettner, Burgkirchen: Bei uns gibt es traditionell Bratwürstel mit Kartoffelsterz und Sauerkraut und im Anschluss Kekse. Beim Sitzen um den Adventkranz tauschen wir besinnliche Gedanken aus, danach ist Bescherung. Heuer gestalten wir auch die Mette in der Pfarrkirche Burgkirchen.

Rieder Stadtchef: Ein klassischer Heiliger Abend

Bernhard Zwielehner, Bürgermeister Ried: „Zu Mittag gibt es bei uns eine Suppe, am späteren Nachmittag geht es dann zur Kindermette in die Riedberg-Kirche, gefolgt von einem Bratwürstel-Essen und natürlich der Bescherung.