Stift Engelszell: Wirtschaftsbetriebe werden in neue GmbH ausgegliedert

Lange Zeit hielten sich Verantwortlichen rund um die Zukunft des Stift Engelszell bedeckt. Offiziell verlässt der Trappisten-Orden das Kloster in Engelhartszell am 30. September dieses Jahres. Gründe für die Entscheidung, die vor knapp zwei Jahren getroffen wurde, waren die Altersstruktur der verbliebenen Mönche und der Nachwuchsmangel. Der Orden war seit 1925 im Stift Engelszell beheimatet. In einer Aussendung am Dienstag informierte die Kommission rund um den Trappisten-Orden und Stift-Wirtschaftsdirektorin Elfriede Haindl nun über den aktuellen Stand der Gespräche. Wie es heißt, wurden in den vergangenen Wochen große Fortschritte bei den Verhandlungen erzielt. Sowohl, was das Stift selbst, als auch seine Wirtschaftsbetriebe betrifft. So werden Gastronomie, Klosterladen, Brauerei und Likörproduktion mit 1. April in eine neue GmbH überführt. Die Geschäftsführung des Unternehmens übernimmt bis auf Weiteres Wirtschaftsdirektorin Haindl.

"Üblicher Vorgang"

Wie berichtet, gibt es nämlich bereits seit vergangenem September eine grundsätzliche Einigung mit einem Unternehmen aus dem Bezirk Schärding, das die Wirtschaftsbetriebe künftig übernehmen und führen möchte. Eine vertragliche Vereinbarung konnten die Gesprächspartner aber bislang noch nicht fixieren, die Übergabe einer kirchlichen Institution an ein privates Unternehmen würde viele komplexe Rechts- und Wirtschaftsfragen beinhalten, hieß es im Jänner aus den Verhandlerkreisen. Viele umfangreiche und zeitintensive Vorarbeiten von Fachleuten seien erforderlich gewesen. Die Gespräche mit dem besagten lokalen Unternehmen würden auch weiterhin laufen, erklärt Haindl im OÖN-Gespräch. In einem ersten Schritt sei es nun einmal darum gegangen, die wirtschaftlichen Betriebe rechtlich und wirtschaftlich vom Stift zu trennen bzw. auszugliedern. "Das ist in solchen Fällen ein üblicher Vorgang", sagt Haindl. Das "Wohlwollen" der Mitarbeiter, Kunden und nicht zuletzt der Gemeinde Engelhartszell zu bewahren und die wirtschaftliche Lage stabil zu halten, sei ihr ein großes Anliegen gewesen. Die neue GmbH übernimmt daher auch alle bislang in der Produktion tätigen Mitarbeiter.

Andenken soll bewahrt werden

Eine Lösung zeichnet sich auch bei der Weiterführung des Stiftsgebäudes ab. Wie bereits bisher geplant, soll dieses im September 2025 von den Trappisten an die Diözese Linz abgegeben werden. Ein Großteil des Stiftsareals wird seit langem von der Caritas verwendet. Aus diesem Grund hat sich die Diözese schon jetzt bereit erklärt - noch ohne bindende Übernahmeverpflichtung - die Administration des Stiftsbereichs im Auftrag der Trappisten mitzuverantworten. Dem Orden sei es wichtig, das Andenken an die Trappisten in Engelszell zu bewahren, so Dom Samuel Lauras, Abt des tschechischen Trappisten-Klosters Novy Dvur und Leiter der Ordenskommission zur Zukunft des Stifts. Das könne dank der Bereitschaft der Diözese, den Einrichtungen der Caritas und dem Fortbestand der Wirtschaftsbetriebe durch die neue GmbH sichergestellt werden. Die Verantwortlichen stellen klar, dass man in Engelszell auch weiterhin Hochzeiten, Taufen und Gottesdienste feiern könne und der Ort auch für kulturelle Ereignisse weiterhin zur Verfügung stehen werde.

