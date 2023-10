Stichwahl nötig: Noch kein Bürgermeister in St. Martin

Die Gemeindebürger müssen nochmals zur Wahl antreten, bevor der neue Bürgermeister von St. Martin feststeht. Dass es ein Bürgermeister und keine Bürgermeisterin ist, das steht seit dem frühen Sonntagnachmittag fest: Rainer Höretzeder (FPÖ) und Benjamin Salhofer (ÖVP) werden zur Stichwahl am 22. Oktober antreten.

Mit 44,8 der abgegebenen Stimmen hat der FP-Kandidat deutlich aufgezeigt, dahinter hat Benjamin Salhofer (ÖVP) mit 36,3 Prozent Platz zwei erobert, die Grünen-Kandidatin Angelika Langmaier hat mir 18,9 Prozent ein respektables Ergebnis und Platz drei erreicht.

„Den Schwung mitnehmen!“

„Ich bin wirklich angetan vom ersten Wahlgang, die Stimmung war gut, und dass wir mit diesem Ergebnis in die Stichwahl gehen, ist ein tolles Ergebnis“, sagte FP-Kandidat Rainer Höretzeder im Gespräch mit den OÖN. „Respekt aber auch den beiden anderen Kandidaten, vor allem das Ergebnis von Angelika Langmaier ist respektabel“, sagte Höretzeder. Er will nun „den Schwung mitnehmen, weiter Überzeugungsarbeit leisten und vor allem zeigen, dass sich Erfahrung auszahlt“, sagt Höretzeder. Die Spannung sei natürlich auch vor der Stichwahl da, "aber ich lasse mich nicht mehr aus der Ruhe bringen, ich bin zuversichtlich", sagte Höretzeder am Sonntag.

Hat 36,3 Prozent der Stimmen erreicht und tritt zur Stichwahl an: Benjamin Salhofer, ÖVP

"36 Prozent sind sehr gut"

Sein Kontrahent bei der Stichwahl, Benjamin Salhofer, sagte in einer ersten Reaktion: "Dafür, dass ich praktisch von null auf weggestartet bin und in der Gemeinde noch nicht so bekannt war, ist das Ergebnis von gut 36 Prozent sehr gut!" Er sei zufrieden, wisse aber auch, dass es nun heiße "noch einmal richtig Gas zu geben und die Wähler zu überzeugen", sagte Salhofer. In die Stichwahl gehe er "vorsichtig optimistisch", entscheidend sei nun, wie die Wähler der anderen Parteien nun ihre Stimme verteilten.

Grüne-Kandidatin "sehr zufrieden"

Obwohl sie die Stichwahl versäumt hat, zeigte sich Angelika Langmaier „sehr zufrieden“. „Wir haben ein besseres Ergebnis als bei der Gemeinderatswahl – und nur, weil wir nicht den Bürgermeister stellen, heißt das nicht, dass wir uns nicht einbringen in die Gemeindepolitik – im Gegenteil!“ Natürlich habe man sich mehr erhofft, aber die Zufriedenheit überwiege“, sagte Langmaier. Ob eine wahlempfehlung für die Stichwahl abgegeben werde, sei noch nicht entschieden.

