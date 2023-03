Steuerleistung der Frauen in Österreich beträgt 8,33 Milliarden Euro

Ein Großteil der Frauen in Österreich ist top-ausgebildet und steht fest im Erwerbsleben. So liegt die Frauenquote mit 72,3 Prozent deutlich über dem EU-Durchschnitt (68,6 Prozent). Waren im Jahr 1994 noch 1,55 Millionen Frauen erwerbstätig, so waren es 2020 bereits 1,99 Millionen. Das entspricht einer Steigerung um 28,4 Prozent (Quelle Statistik Austria 2021). Umgerechnet sind das 259,9 Millionen Arbeitsstunden, die Österreichs Unternehmerinnen im Jahr 2020 geleistet haben. Dabei erwirtschafteten die Frauen eine Steuerleistung von 8,33 Milliarden Euro.

Auch im Bereich (Aus-)Bildung sind Frauen auf der Überholspur: Sie haben mittlerweile bei den Maturaabschlüssen und der weiteren akademischen Ausbildung die Nase vorn. Die Statistik Austria spricht in diesem Zusammenhang vom "akademischen Siegeszug der Frauen". Einige Zahlen, um diese Behauptung zu untermauern: Während im Jahr 2001 nur 241.004 Frauen eine akademische Ausbildung absolvierten, waren es im Jahr 2020 bereits 612,846. Das entspricht einer Steigerung von zirka 154 Prozent. Trotz der guten Bildung gibt es in vielen Bereichen noch Aufholbedarf: Beispielsweise beträgt der Frauenanteil bei den gewerberechtlichen Geschäftsführerinnen gerade einmal 13,3 Prozent.

