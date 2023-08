New York City Musikmarathon Mattighofen: Sternstunden draußen und drinnen

ł Workshopteilnehmer beim Abschlusskonzert: Im Bild Solistin Ulli Burgstaller aus Altheim. ÀKraftvoll und berührend: Sängerin Chanda Rule . à The Blues Overdrive begeisterten das Publikum. Õ Andyman, Andreas mal zwei, unter Bäumen mit starken Texten und guten Klängen. Œ Tontechniker Thomas Schilling. œ Das Publikum im Park. – Culturessence: Martin Reiter, Gernot Bernroider, Navid Djawadi, Simon Plötzeneder, Thomas Kugi, Micky Lee.

MATTIGHOFEN. Ob entspannt unterm lauen Nachthimmel voller Sternschnuppen oder entzückt im abgedunkelten Stadtsaal voller musikalischer Sternstunden – für das Publikum waren die Konzerte des New-York-City-Musikmarathons ein Genuss, besonders für jene, die "Manhattan de luxe"-Karten in der ersten Reihe hatten, mit Drinks, Snacks und Pausenlounge.

Umsichtig organisiert von Gernot Bernroider und seinem kleinen Team, klangtechnisch von Johannes Schilling einfühlsam gemischt, mit Bildern von Sabine Nessling, Texten von Klaus Ranzenberger, Erfahrungen von sozial engagierten Superhelden, die für diese Titulierung zu bescheiden sind, und einem begeisternden Kinderprogramm angereichert, waren die fünf Abende und der Frühschoppen überraschend und qualitativ hochwertig: The Blues Overdrive aus Dänemark preisgekrönt, die Ferry Ilg Big Band swingend, Revival berührend und glitzernd, Hub5 experimentell, die Simon Plötzeneder Organ Band kraftvoll, Andyman wienerisch-witzig.

Dass dazwischen noch der Hauptteil des Marathons, die Workshops mit 43 Teilnehmenden, stattfand, wurde erst beim Abschlusskonzert richtig erfahrbar. Da waren blutjunge Halbprofis, unterstützt von der Jam Music Lab Private University Vienna, mit die Musik wiederentdeckenden Senioren auf der Bühne, Stammbesucher der Workshops und einige erstmals, allesamt mutig, etwas Neues auszuprobieren. "A star is born", eine Sternstunde miterlebt zu haben, diese Ahnung überkam beim Zuhören. Am letzten Abend sind die Dozenten als Bandleader, als Unterstützer auf der Bühne. Geheimtipp für das nächste Jahr: Am ersten Abend sind sie als "Culturessence" mit ihrer ganzen Virtuosität zu hören – funkelnd wie ein Perseidenschauer.

