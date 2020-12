Sternsinger kommen, aber nicht überall

Die traditionelle Dreikönigsaktion findet diesen Winter unter anderen Voraussetzungen statt. So wird die Sternsingerbotschaft vielerorts nur ohne Gesang übermittelt, Häuser und Wohnungen dürfen die Heiligen Drei Könige nicht betreten. Vor die Haustüre kommen Caspar, Melchior und Balthasar in einigen Gemeinden aber trotzdem. "Es gibt ein Hygienekonzept, an das sich alle halten", sagt Regionskoordinatorin Verena Plainer. In Lengau und Friedburg sind die Sternsinger bereits seit Wochenbeginn unterwegs. "Bei der Gruppenzusammenstellung wurde darauf geachtet, dass Geschwister zusammenbleiben können, um so wenige Haushalte wie möglich zu mixen", sagt Plainer. Die meisten Kinder haben bereits die vergangenen Jahre an der Aktion teilgenommen und kennen den Ablauf. "Gesungen wird nicht, in gewissen Situationen muss Mund-Nasen-Schutz getragen werden, das Gewand wird nach dem Tragen gereinigt."

Auch in den Gemeinden Munderfing und Neukirchen ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus. Die Probe in Neukirchen fand via Videokonferenz statt. "Wir gehen dieses Mal nicht an zwei, sondern vier Tagen, dafür nur vormittags. Das gemeinsame Mittagessen fällt heuer aus", sagt Johanna Baischer von der katholischen Jungschar Neukirchen. Die Kinder freuen sich schon, "es wäre schade gewesen, die Aktion abzusagen", so die Neukirchnerin.

Keine Sternsinger in Braunau

In der Bezirkshauptstadt Braunau wird, wie auch in einigen anderen Gemeinden, auf Hausbesuche verzichtet. "Es war ein langes Hin und Her. Nun müssen wir die Termine für diese Saison schweren Herzens absagen", sagt Pastoralassistentin Elisabeth Kronreif. Grund ist der erneute Lockdown bis 18. Jänner und die damit einhergehenden Bestimmungen. "Die Umsetzung gestaltet sich schwierig, deswegen setzen wir die Termine heuer aus. Auch wenn es viele Kinder gegeben hätte, die gerne gegangen wären", sagt Kronreif.

Nun werden in möglichst viele Braunauer Postkästen Kuverts mit Segensaufkleber und Infos zur Dreikönigsaktion geworfen. "Es ist schade, auch für das Projekt. Wir hoffen, dass dennoch viele spenden. Die Dreikönigsaktion kommt mehr als einer Million Menschen in Entwicklungsländern zugute", sagt Kronreif. Wer seine Spende lieber bar zahlen möchte, wird in den Braunauer Pfarrkirchen, so auch in der Stadtpfarrkirche Braunau, die Möglichkeit dazu haben. Die Kirchen sind, auch wenn es derzeit keine Gottesdienste gibt, für das persönliche Gebet geöffnet.

Dreikönigsaktion-Spendenkonto: AT06 5400 0000 0088 8008

Artikel von Lisa Penz l.penz@nachrichten.at