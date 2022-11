Sterbeforscher sagt: "Wir sterben nie und existieren schon ewig"

Warum sind wir auf der Erde? Ihr Buchtitel ist ja als Frage gestellt.

Es ist mehr eine Feststellung. Die Kernaussage ist, dass wir lernen und verstehen müssen, dass wir ewige geistige Wesen sind. Das ist vergessen worden. Ich habe zu Allerheiligen einige Zeitungen gelesen, und ich fand es ganz furchtbar, dass nichts Trostreiches oder etwas von einem Leben nach dem Tod gesagt wird. Die Sterbeforschung gibt es seit 50 Jahren, wir wissen heute mehr als jemals zuvor darüber, was mit uns geschieht, wenn wir sterben. Wir tun aber so, als wüssten wir gar nichts und es wäre ein offenes Fragezeichen. Wir sind hier, um bestimmte Erfahrungen zu machen, um lieben zu lernen, um seelisch und geistig zu wachsen. Das haben aber die meisten Menschen vergessen – wenn ich mich global umsehe. Wir sind ja im Moment in gewisser Weise an einem Abgrund, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Kommt ein dritter Weltkrieg, schmeißt der Putin die Atombombe oder besinnen wir uns einfach…?

Im Untertitel ist von einem Seelenplan die Rede. Was heißt das?

Wir sind alle in einen größeren geistigen Sinnzusammenhang eingebunden, was gerade hier im Westen viele Menschen nicht verstehen wollen, weil es bedeutet, dass wir als Seele schon ewig existieren und dass wir auch wiederkommen und reinkarnieren. Wir wissen, dass wir – bevor wir reinkarnieren – einen bestimmten Plan aufstellen. Aber nur ein Seelenaspekt von der Gesamtseele inkarniert, das muss man wissen. Dieser setzt sich zusammen aus dem vorherigen Leben und daraus, welches Karma wir aufgebaut haben – nach dem Prinzip Ursache und Wirkung. Das eigentliche Ziel ist es, und ich sage es ganz profan, in Gott zurückzukehren. Dass es das gibt, wissen wir aus den 70 Millionen Nahtoderfahrungen, die wir vorliegen haben. Diese Berichte sind so ergreifend und ähneln sich mit Berichten der Mystiker aus dem Mittelalter. Es ist immer wieder von dieser Verschmelzung mit dem Licht und einer absolut bedingungslosen Liebe die Rede. Wenn wir sterben, haben wir eine Lebensrückschau – es geht also darum, möglichst hier seine Dinge zu erledigen. Beim Sterbeprozess zeigt sich, dass so mancher nicht sterben kann, weil ein Aussöhnungsprozess nicht stattgefunden hat. Etwa mit Angehörigen… - wenn dann diese Person ans Bett geholt wird, kann er dann beruhigt sterben. So wichtig ist das, Vergebung zu leisten.

Wer zieht diese Fäden über Leben, Sterben und Wiedergeburt im Hintergrund…?

Das ist letztlich ein in der Seele angelegter Automatismus. Es geht um das Ziel, dass wir in dieser Liebe bleiben. Das heißt aber nicht, dass wir dann keine Aufgabe mehr haben oder die Identität völlig ausgelöscht ist. Man kann sich auch geistig weiterentwickeln. Das setzt aber voraus, dass man eine gewisse Entwicklung durchlaufen hat. Sonst wird’s schwierig… Stellen Sie sich vor, jemand hat fünf Morde begangen, das ist ganz anders als jemand, der versucht, in der Liebe zu bleiben, das ist ganz klar. Insofern gibt es einen Seelenplan – das sind Potentiale, die auftreten können. Dann geht es darum, wie gehen wir mit der Situation um. Zum Beispiel: Ich habe eine Krise, eine psychische Krise. Kann ich damit umgehen, sie akzeptieren, oder gehe ich in den Widerstand, in die Angst und lehne das ab? Wir haben immer nur die Möglichkeit, zwischen Liebe und Angst zu wählen. Das ist deswegen wichtig, dass wir uns weiterentwickeln hin zu mehr Liebe. Diese bedingungslose Liebe können wir uns so gar nicht vorstellen. Gott ist ein Energiefeld. Er kann persönlich erscheinen als Jesus, als Heiliger Geist oder als irgend eine andere Person – wenn jemand das braucht. Aber letztendlich sind wir jetzt schon eingebunden. Wir haben alle den göttlichen Lebensfunken in uns, ohne den könnten wir nicht existieren. Aus- und Einatmen, das sind die Grundkomponenten unserer Existenz. Das haben viele Menschen einfach vergessen.

Wie kann man das Bewusstsein darauf stärken?

Es ist ganz wichtig, mehr in Ruhe und Stille zu gehen und mehr in sich hineinzuhören. Das Wissen um diese Gesamtzusammenhänge tragen wir alle in unserem Unterbewusstsein, in der Seele. Insofern kann man in Kontakt treten mit der Seele und bekommt Impulse. Wir sind ja nicht der Körper, wir sind viel mehr – eingebunden in einen größeren Sinnzusammenhang.

Was sind Nahtoderfahrungen?

Diese Erfahrung machen Menschen jeglicher Couleur, egal ob sie gläubig sind oder nicht. Es sind Menschen, die in Grenzsituationen geraten sind. Eine Nahtoderfahrung ist ein spontanes Erlebnis. Der Körper wird kurzzeitig verlassen, und man reist kurzzeitig in eine andere Dimension. Gerad diese außerkörperliche Erfahrung zeigt, dass jeglicher Schmerz aufhört, sobald der Körper verlassen ist, dass wir uns gleichzeitig überall aufhalten können – egal, woran und an wen wir gerade denken. Diese Gleichzeitigkeit können sich viele Menschen nicht vorstellen. Ein Beispiel: Eine Frau hatte eine schwere Kaiserschnittgeburt, es kommt zu Komplikationen. Sie tritt aus dem Körper aus, reist dann in den Raum wo ihre neugeborene Tochter gerade gebadet wird und sieht dabei zu. Gleichzeitig denkt sie an ihren Sohn, der sich in dieser Situation gerade auf Sylt befindet und ist in seiner Gegenwart. Sie kann später das Hotel beschreiben, wo der Sohn gerade zu Mittag gegessen hat. Ich bin auch durch ein solches Erleben berührt worden. Meine Mutter ist vor 32 Jahren gestorben, dann rief mich mein Bruder an, ich solle ins Krankenhaus kommen. Ich musste vor einer Ampel halten, und plötzlich – ich kann es nur so ausdrücken – ist die Seele meiner Mutter durch mein Herz gegangen. Das war der Augenblick ihres Todes. Nicht, dass ich das da schon gewusst habe, das wurde mir erst viel später klar. Dann habe ich mich sukzessive mehr und mehr dafür interessiert. Als meine Mutter gestorben ist, hat sie einfach an mich gedacht und war da… Da passiert viel mehr, als wir uns vorstellen können.

Da bekommt der Begriff des ewigen Lebens eine besondere Bedeutung.

Ja, weil wir im ewigen Leben schon jetzt sind. Wenn wir sterben, gehen wir in eine andere Dimension und werden vielleicht dort empfangen von jenen, die vorangegangen sind. In Nahtoderfahrungen wird das so beschrieben, dass man durch einen Tunnel geht oder über eine Wiese – aber immer wartet am Ende ein strahlendes Licht. Man spürt eine Sogwirkung und wird dorthin gezogen. Das ist der Effekt einer Liebe, die wir uns nicht vorstellen können. Und davor erfolgt die Lebensrückschau. Wir werden auch mit den Auswirkungen unserer Gedanken, Worte, Taten auf andere Menschen konfrontiert. Niemand wird verurteilt vom Lichtwesen oder wer immer da anwesend ist. Wir schauen uns selbst ungeschminkt ins Gesicht. Das ist ein ganz wichtiges Wissen. Es hat mit Eigenverantwortung zu tun, wir sind dafür verantwortlich. Wenn Sie merken, dass sie sehr viele Menschen verletzt haben, werden sie die Erfahrung machen, dass es nicht so einfach ist, sich weiterzuentwickeln. Der Maßstab ist immer: Habe ich Liebe gegeben oder Liebe zurückgehalten? Nicht jeder kann sofort ins Licht gehen, man hat eine gewisse Zeit, um die Entwicklung zu durchlaufen. Dann sind wir wieder beim Seelenplan, in dem entschieden wird, dass ich zurückkomme. Aber nicht, dass ich zurückkommen muss. Reinkarnation ist kein Zwang. Aber wenn sie sich nicht entsprechend weiterentwickelt haben, bleibt ihnen irgendwann nichts anderes übrig, als freiwillig zurückzukehren. Denn sie müssen einen Ausgleich schaffen. Ein Seelenplan bedeutet auch, dass man mit unterschiedlichen Seelen eine Art Komitee bildet und entscheidet, wer welche Rolle übernimmt. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo wir es mit einem Menschheitskarma zu tun haben. Denn die großen Ereignisse des 20 Jahrhunderts – Erster und Zweiter Weltkrieg – sind ja nicht gelöst. Ich weiß auch von vielen Therapeuten, dass Viele, die während der Nazizeit umgekommen sind – und die haben sich nicht weiterentwickeln können - jetzt wieder hier sind mit ihren entsprechenden Seelen

Welche Rolle spielt der Einzelne?

Der Einzelne hat eine große Rolle, wenn er versucht, mehr in der Liebe zu sein. Ich weiß schon, was Sie meinen. Man ist im Moment ja hilflos. Wir sind in einer Welt im Wandel, vielleicht in der Transformation zum Ende der Welt, aber das wird es in dieser Form ja nicht geben. Es geht darum, dass die Menschheit aufwacht und wir aufhören, dass wir ständig anderen was anzutun, dass wir morden und Kriege führen. Den anderen zu achten und zu lieben – nur dadurch kann man Veränderung in der Welt erreichen. Aber Sie sehen ja selbst, was los ist.

Das ist ja der Grundgedanke jeder Religion…

Ja!

Gehören Sie einer Glaubensgemeinschaft an?

Ich bin katholisch aufgewachsen, auch nie aus der Kirche ausgetreten, aber mit Dogmen hab ich´s nicht. Ich versuche einfach, ein spirituelles Leben zu führen. Zu erkennen, warum ich hier bin. Letztendlich geht es nur darum, seelisch und geistig zu wachsen und Liebe zu lernen.

Wir sterben also nie endgültig – tatsächlich?

Ja. Das ist der Punkt. Wir existieren von Anbeginn der Welt an. Alle. Letztlich geht es um die Einheit mit Gott. Diese haben wir verloren, weil wir viel zu sehr im Individuellen versunken sind und nicht mehr das große Ganze sehen.

Was passiert aber dann bei unserem „Tod“?

Es ist eine Transformation von einem Seelenzustand in einen anderen. Ich geh aus dem Körper raus, die Silberschnur, die Körper und Seele zusammenhält, reißt. Die Seele ist der Träger der Essenzen. Man geht hinüber in einen anderen Zustand, wird von anderen empfangen, braucht vielleicht auch eine gewisse Zeit, um sich mit dem neuen Bewusstseinszustand zurechtzufinden und erfährt Hilfe.

Stichwort Rückführung – also sich selbst vor Augen zu führen, dass man schon einmal gelebt hat. Wie stehen Sie dazu?

Nicht nur einmal gelebt… Wenn das so ist, dass wir ewige Wesen sind, dann waren wir schon mehrfach hier auf der Erde. Ich kann nicht sagen, wie oft. Vielleicht tausende Male, ich weiß es nicht. Ich habe mich für das Buch mit den Berichten von Therapeuten auseinandergesetzt, und die Menschen mit Rückführungserlebnissen beschreiben darin das Leben zwischen den Leben genauso, wie die Menschen mit Nahtoderfahrungen. Das ist faszinierend. Man muss erst durch einen Tod gehen, damit man in eine solche Sphäre geraten kann. Das ist schon genau erforscht worden. Es gibt spontane Erinnerungen von Kindern an ihren Tod, an ihr früheres Leben. All das ist erforscht. Aber Nachtodkontakte sind viel weiter verbreitet als Nahtoderfahrungen. Das sind spontane Kontakte, die von Verstorbenen ausgehen, um Angehörigen mitzuteilen, dass sie nach wie vor hier sind und die mitbekommen, was hier auf der Erde los ist. Ich mache diese Arbeit seit 22 Jahren, aber das Wissen ist noch immer nicht in der breiten Bevölkerung angekommen. Die Dinge, die wir über das Sterben und den Tod wissen, gehören wieder in die großen Talkshows. Es ist an der Zeit, dass man breiten Rahmen dafür schafft.

Haben Sie schon persönliche Erfahrungen mit Tod und Sterben gemacht?

Nein. Ich bin so manche Krise durchlaufen, aber direkt in Todesnähe war ich noch nicht. Aber ich habe Kontakt zu einem Geistwesen namens Gregory, der mir immer wieder Inputs gibt und mich inspiriert. Seit 15 Jahren. Der ist immer präsent. Durch Gregory bin ich multidimensional, ich hab schon Zugang zu anderen Welten.

Können Sie aus früheren Leben berichten?

Nein, damit habe ich mich für mich noch nicht beschäftigt. Ich glaube aber, dass ich in einem vorigen Leben in der Nazizeit gelebt habe und Priester war und auf brutale Weise umgekommen bin. Das ahne ich. Mit fünf Jahren habe ich meinen ersten Hausaltar gehabt, dann bin ich Messdiener geworden und hab mich als Priester gesehen - in diesem Leben war es nicht mein Weg. Ich verfüge aber über ein bestimmtes biblisches Wissen, obwohl ich die Bibel nie gelesen habe. In gewisser Weise bin ich somit heute auch Seelsorger.

Wie beurteilen Sie den Suizid? Wer ermöglicht diesen Schritt?

Suizid kann nur gelingen, wenn man mit der Seele in Einklang ist. Von 100 Personen, die versuchen, sich das Leben zu nehmen, schaffen es nur zehn. Ich habe Berichte über Nahtoderfahrungen nach einem Suizid gelesen, davon gibt es eine ganze Menge. Die erleben nichts anderes, die werden im Grunde genommen nicht verurteilt. Was auffällig ist: Die Lebensrückschau fokussiert sich mehr auf die Gesamtzusammenhänge, warum sie dahin gekommen sind. Manche sind auch zurückgekommen und haben es erneut versucht – also: Manchen Menschen ist auf Erden nicht zu helfen. Sich mit der Entscheidung für den eigenen Tod auseinanderzusetzen, ist darüber hinaus ein wichtiger Aspekt beim Thema Legalisierung der Sterbehilfe. Es steht uns nicht zu, zu urteilen, wie es schwerstkranken Menschen geht, die meinetwegen mit ärztlicher Hilfe sterben wollen. Das ist kein Suizid. Wer bitte sind wir, dass wir darüber urteilen? Tiere erlösen wir, aber Menschen nicht. Das sind heikle Fragen. Das wurde aber schon viel zu lange verschoben. Die Kirchen tun ja immer so, dass das das Schlimmste überhaupt wäre. Wir wissen ja nicht, was in diesen Menschen vorgeht. Das geht viel tiefer. Suizid ist nicht die glücklichste Lösung, die man für sein Leben treffen kann, das stelle ich nicht in Frage. Angst ist derzeit überall spürbar – Corona, Wirtschaftskrise, Krieg… - ich glaube, dass man Menschen auch mürbe machen kann mit dieser Angst.

Wenn Sie an Ihren eigenen Tod denken – woran denken Sie?

Ich freu mich. Ich weiß ja, wo ich herkomme, was ich entgegengehe. Insofern kann ich das voller Freude entgegennehmen. Meine Aufgabe ist es noch, möglichst viele Menschen zu erreichen, dass sie sich damit auseinandersetzen. Denn der Tod kommt, so oder so…

Welche Botschaft richten Sie an die Menschen im Jahr 2022?

Versucht, einfach mehr die Dinge anzunehmen, wie sie sind, und nicht ständig im Widerstand zu sein. Eine Krebserkrankung kriegt man nicht dadurch weg, dass man dagegen ankämpft, sondern indem man sie annimmt. Das kann eher eine positive Wendung herbeiführen. Diese Akzeptanz fehlt. Wir glauben, wir können alles kontrollieren, aber den Tod können wir nicht kontrollieren.

Der Mensch ist ein Wesen aus Körper, Geist und Seele – wie kann man erkennen, in welcher Richtung sich mein Leben entwickelt?

Indem ich mich mit meiner Innenwelt auseinandersetze.

Ist das Beten?

Es kann Beten sein oder Meditation, oder in aller Stille in sich hineinzuhören. Das kann der Versuch sein, mit Verstorbenen in Kontakt zu treten. Wenn man versucht, in die Innenwelt zu gehen und dann vielleicht einen Impuls von irgendjemanden erhält. Das geht aber nur in dieser Stille. Es geht darum, das zu fühlen – das ist nicht einfach, aber es lohnt sich, sich mit sich selber zu beschäftigen und sich hin und wieder zurückzuziehen.

Wovor haben Sie Angst?

Ich hab keine Angst. Wovor soll ich Angst haben…?