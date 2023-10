Staunen für den guten Zweck in der Weberzeile

Was sonst nur in den großen Theatern der Welt zu sehen ist, zeigt das Einkaufszentrum mit dem "Varieté" in einer unterhaltsamen 90-minütigen Vorstellung. "Varieté" steht für ein Theater mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm, das die Weberzeile in Kooperation mit "ProntoPronto" auch in Ried auf die Bühne bringt.

Mit "Jonglissimo" steht den Besuchern ein besonderer Höhepunkt ins Haus: Das österreichische Ensemble setzt neue Maßstäbe in der Team-Jonglage und konnte bereits viermal die Jonglage-WM gewinnen sowie 23 Weltrekorde aufstellen. Weitere Highlights sind die Luftakrobatin Maria Gschwandtner und die atemberaubenden Burlesque-Auftritte samt einer beeindruckenden Glas-Show. "Wir sehen uns als Bühne des Innviertels und wollen deshalb beim Publikum für außergewöhnliche Momente sorgen. Es ist wirklich etwas ganz Besonderes, was man bei uns in der Region so noch nie gesehen hat", sagt Center-Manager Christoph Vormair.

Anlässlich von "Varieté" kommt die Weberzeile gemeinsam mit dem Round Table 31 Ried auch einer sozialen Verantwortung nach: Ein Teil des Erlöses wird nach dem Motto "Staunen für den guten Zweck" an zwei Familien in der Region gespendet.

Besuch ist ab 16 Jahren möglich. Karten sind bei allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen und beim Weberzeile-Besucher-Service erhältlich.

