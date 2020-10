Staude vor Radarauto

Das mobile, in einem "Zivilfahrzeug" verbaute Radargerät der Stadt Ried, das derzeit an der Weberzeile im Einsatz ist, war in der Nacht zum Freitag durch Unbekannte außer Gefecht gesetzt worden: Ein hingezerrter "Strauch-Kübel" verdeckte die Sicht.

