Start des Innenausbaus beim Krankenhaus Braunau

Um 56 Millionen Euro entsteht beim Krankenhaus Braunau der neue Bauteil 10, der Mitte 2024 in Betrieb gehen und künftig 158 Betten und Ambulanzen Platz bieten soll. Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan, jetzt geht es an den Innenausbau, so das Krankenhaus. Im Jänner wurde mit den Glasfassaden begonnen, Elektro- und Haustechnikarbeiten sind ebenfalls bereits im Gange.