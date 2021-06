Start der ersten Betriebsimpfungen im Innviertel

Der Startschuss für die betrieblichen Impfungen im Innviertel ist gefallen. Seit vergangenen Donnerstag impft FACC in einer eigens dafür eingerichteten Impfinfrastruktur am Werksgelände in St. Martin alle Mitarbeiter, die einen Stich wollen. Dem Luftfahrtzulieferer wurde vom Land ein Kontingent des Johnson&Johnson-Vakzines zugewiesen. Einerseits sind die Impfungen für den Schutz der Mitarbeiter entscheidend, andererseits auch um die persönlichen Kundenkontakte wieder anzukurbeln. "Als international agierender Aerospace-Konzern ist für uns der Impfschutz entscheidend – so können wir die Entwicklung, Herstellung und Lieferung unserer High-Tech-Produkte absichern und unsere Position am Markt stärken", sagt Vorstandschef Robert Machtlinger. Die Impfstraße in St. Martin wird auch Unternehmen im Umfeld angeboten. Neben der eigenen Belegschaft werden Mitarbeiter aus 20 weiteren Firmen ortsnahe geimpft.

Der Ranshofner Alukonzern AMAG startet "nach einigen Wochen der Vorbereitung und des Wartens auf den Impfstoff" heute mit den Betriebsimpfungen, sagt Konzernsprecher Leopold Pöcksteiner. Diese werden von zwei Werksärztinnen im Besucherzentrum des neuen Kaltwalzwerkes durchgeführt. Unterstützt werden sie von den bereits bei der Abwicklung der betriebsinternen Antigen-Tests eingesetzten Krankenschwestern und durch das Rote Kreuz.

Mitarbeiter aufgeklärt

"Wir haben in einem speziellen Webinar im Vorfeld ausführlich über die Impfung informiert, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen und Wartezeiten zu vermeiden", sagt Pöcksteiner.

Die AMAG-Mitarbeiter wurden vor mehreren Wochen zur Aktion eingeladen und haben sich über eine Buchungsplattform registriert. Einige haben sich wieder abgemeldet, weil sie bereits andernorts eine Impfung erhalten hätten, dennoch seien aktuell 350 AMAG-Mitarbeiter registriert, heißt es aus dem Unternehmen.

Ab Freitag beginnt auch in der Hammerer Aluminium Industries (HAI) der Betrieb des firmeninternen Impfzentrums. 200 Mitarbeiter haben sich zum Erststich mit dem mRNA-Vakzin Moderna angemeldet. Durchgeführt werden die Impfungen von medizinischem Fachpersonal, die Impfstraße selbst wird von einem zugelassenen Arzt betreut. Die Ranshofner Belegschaft konnte sich über die firmeneigene App oder über das Intranet registrieren. Auch an anderen HAI-Unternehmensstandorten, an denen es von behördlicher Seite möglich war, werden Impfungen angeboten. So wurde etwa an den beiden rumänischen Standorten die Belegschaft bereits in großer Zahl geimpft. "Die Mitarbeiter bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen, hatte immer oberste Priorität. So wurde an allen Standorten ein Hygienekonzept implementiert und Antigentests durchgeführt", sagt eine Sprecherin des Ranshofner Alukonzerns.

Die Mattighofner Motorradschmiede KTM impft seit Freitag gegen Covid-19. "Wir haben im Vorfeld die Bereitschaft der Mitarbeiter erfragt, etwa zwei Drittel haben Interesse bekundet", sagt Viktor Sigl, Vorstandsmitglied bei KTM. Bereits zuvor war es den Mitarbeitern möglich, sich direkt im Betrieb gegen Grippe, Zecken, Malaria oder Tetanus immunisieren zu lassen. Nun wurde das Angebot erweitert, die Belegschaft kann sich seit vergangener Woche mit dem Johnson&Johnson-Impfstoff gegen das Coronavirus impfen lassen. "Im Herbst werden dann die Auffrischungsimpfungen Thema werden. Auch die haben wir im Auge", sagt Sigl. (lp)