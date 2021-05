Start am 4. Mai: Rotes Kreuz eröffnet Tagesbetreuungszentrum Tumeltsham

Nach der Corona-bedingten Verzögerung ist es heute so weit: Das Rote Kreuz und der Sozialhilfeverband Ried eröffnen am Dienstag, 4. Mai, das neu errichtete Tagesbetreuungszentrum am Standort Tumeltsham. Die "Aktivierung" der Tagesgäste und die Entlastung von pflegenden Angehörigen stehen dabei im Vordergrund.