Stars wie Xhaka und Shaqiri haben von ihm gelernt

Seit dem Jahr 2007 war Trainer Marco Otero mit dem FC Basel, Grasshoppers Zürich und dem FC St. Gallen beim Baumit-Hallencup in Schärding am Start. Bei der 29. Auflage des Turniers (Zeitplan in der Infobox am Textende) kehrt er mit dem FC Valencia zurück in die Barockstadt. Damit nimmt erstmals in der Geschichte des Nachwuchsturniers eine große spanische Mannschaft teil.

Nicht nur für die Organisatoren von der Union Handyshop Esternberg eine echte Sensation. Auch Otero, der in den vergangenen zwölf Jahren nur ein Turnier verpasst hat, freut sich auf sein "Comeback". "Die Stadt mit den bunten Häusern und der passenden Straßenbeleuchtung, der Fluss und das große Angebot an Gastronomie haben mich von Beginn an fasziniert. Das gemütliche Beisammensitzen in der Bums’n nach den Turnieren und die vielen langjährigen Freundschaften, die damit verbunden sind, lassen bei mir auch für dieses Jahr große Freude aufkommen", sagt Otero, der während seiner Zeit beim FC Basel Superstars wie Granit Xhaka (derzeit beim FC Arsenal) oder Xherdan Shaquiri (aktuell FC Liverpool) trainiert hat.

Apropos Liverpool: Der englische Spitzenklub wird heuer zum fünften Mal in Folge seine U15-Mannschaft nach Schärding schicken. Liverpool schied 2018 und 2019 bereits nach der Gruppenphase aus. Ein Schicksal, das Marco Otero mit dem FC Valencia tunlichst vermeiden will. "In einem Verein wie Valencia streben wir nach Exzellenz und spielen, um zu gewinnen. Das ist der größtmögliche Respekt gegenüber dem Veranstalter, dem Gegner und uns selbst", sagt der 45-jährige Spanier.

Marco Otero kommt mit dem FC Valencia zum Baumit-Hallencup.

Respekt hoch zwei

Höchste Anerkennung verdient auch die Union Esternberg. Der Innviertler Fußballverein ist selbst sein größter Sponsor. "Mit unserem Zeltfest, bei dem mehr als 300 freiwillige Helfer mitarbeiten, und dem Baumit-Hallencup, bei dem an die 200 Ehrenamtliche am Werk sind, bilden wir das finanzielle Fundament unseres Vereins. Darüber hinaus sind wir jedem einzelnen, noch so kleinen Sponsor mehr als dankbar", sagt Martin Haas von der Union Esternberg. Auch die jungen Kicker profitieren – nicht nur sportlich – vom Hallencup: Der gesamte Erlös des Turniers kommt der Nachwuchsarbeit in Esternberg zugute. Erst kürzlich demonstrierte Nachwuchsspieler Lukas Höller, wie gut in Esternberg gearbeitet wird. Der junge Mann holte den Titel "Jonglierkönig 2019". Bei dem von einem Sporthändler durchgeführten Bewerb hat Lukas Höller in 60 Sekunden 210 Mal gegaberlt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at