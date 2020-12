Auch während des coronabedingten Lockdowns arbeitet der Schärdinger Buchhändler Mathias Herrmann – wie so viele seiner Unternehmerkollegen auch – in seinem Geschäft in der Schärdinger Innenstadt, nimmt telefonische Bestellungen entgegen und verschickt diese an seine Kunden. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist die Schließung natürlich bitter. Optimistisch stimmt den Obmann von "Schärding innovativ" die Unterstützung der regionalen Unternehmen sowie der treuen Stammkunden.