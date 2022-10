Starker Saisonauftakt des UVC Ried: Klarer 3:1-Heimsieg gegen Aich/Dob

Einen Saisonbeginn nach Maß feierten die Volleyballer des UVC Ried am Samstagabend im heimischen Raiffeisen Volleydome. In der ersten Runde der Bundesliga bezwangen die Innviertler Aich/Dob, den Meister von 2018 und 2019, mit 3:1.

Im ersten Satz hatten die Gäste aus Kärnten mit einem 25:23 noch die Nase vorne, dann drehte Ried aber auf. Die folgenden drei Durchgänge gingen mit 25:18, 25:19 und 25:17 klar an die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer. Kein Wunder, dass Rieds Kapitän Tomek Rutecki nach dem Spiel zufrieden war: "Wir haben wirklich super gespielt." Lob gab es vom Kapitän für den erst 18-jährigen Bundesliga-Debütanten Jonas Mürzl: "Er hat das Team auf Anhieb toll unterstützt."

Am 12. und 13. Oktober geht es für die Rieder jeweils vor heimischem Publikum im CEV Volleyball Challenge Cup gegen die zypriotische Mannschaft Omonia Nicosia. Karten gibt es online und an der Abendkasse. In der Liga geht es für die Rieder am kommenden Wochenende mit dem Auswärtsspiel gegen den VCA Amstetten am Sonntag, 9. Oktober, weiter. Spielbeginn ist um 17 Uhr.