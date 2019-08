Starker Auftritt! Jürgen Aigner landet beim Stadtlauf in Ried auf Platz zwei

Die ungeraden Jahreszahlen scheinen Tobias Schreindl zu liegen. Nach 2013 und 2015 erkämpfte sich der Läufer der LG Passau auch heuer den Sieg beim Weberzeile Stadtlauf Ried. Knapp eineinhalb Minuten hatte der Bayer den Zielraum für sich alleine. Dann erreichte mit Jürgen Aigner vom Veranstalterverein LAG Genböck Haus Ried der zweitschnellste Läufer des Tages das Ziel. Mit seiner Zeit von 34:20,7 Minuten holte sich der Polizist aus Pramet den zweiten Platz. Mit Marcus Reischauer (CLR Sauwald Cofain 699), Gerold Grubmüller (TSV Mattighofen) und Fabian Eichinger (CLR Sauwald Cofain 699) landeten drei weitere Innviertler in den Top-Ten. Der Sieg im Damenlauf über fünf Kilometer ging in 17:59,5 Minuten an Bernadette Schuster (SK Vöest/Asics Frontrunner). Beste Innviertlerin war einmal mehr Christina Oberndorfer von der LG Innviertel (19:50,4 Minuten), die sich zugleich den Bezirksmeistertitel holte. Die Teamwertung entschieden Mario Friedl, Maria Hörmandinger und Stephan Kirchberger (heldendeslaufsports.at) für sich. (elha)

Mehr über den Rieder Stadtlauf lesen Sie am Donnerstag in der Rieder/Schärdinger Volkszeitung und der Braunauer Warte