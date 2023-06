Starker Auftritt des TV Ried 1848 in Kirchdorf

Bundesmeister in der Kategorie Oberstufe wurde Ammar Albabili, der gleichzeitig Turnlehrer beim TV Ried ist. Über den Vizemeistertitel in der Kategorie Basisstufe in der Altersklasse 11 durfte Nachwuchstalent Elias Baumgartner jubeln. Auch die weiteren Teilnehmer erreichten gute Platzierungen.