Starke Saison der Schardenberger Stocksportler

Bei den Staatsmeisterschaften in Kapfenberg erreichte die erste Herrenmannschaft den elften Platz. Damit schafften die Schardenberger den Klassenerhalt in der höchsten Liga Österreichs. Mit nur einer Niederlage und einem Unentschieden im gesamten Turnierverlauf erreichte die Ü50-Mannschaft der Schardenberger den dritten Gesamtrang, wodurch man auch in der kommenden Saison in der höchsten Liga mitspielen darf. "Das intensive Training und die vielen Vorbereitungsturniere haben sich letztendlich ausgezahlt", sagte Mannschaftsführer Johann Duscher.

Weitere Erfolge gefeiert

"Ich gratuliere unseren Mannschaften zu den erbrachten Leistungen", sagte Sektionsleiter Peter Huber. Die zweite Seniorenmannschaft schaffte den Aufstieg in die OÖ-Landesliga. Mit zwei weiteren Vereinen ist die Stocksport Union Schardenberg in den Oberligen vertreten. "Nach einer kurzen Pause beginnt bereits die Vorbereitung auf die Sommersaison. Auch hier ist unsere erste Herrenmannschaft erstmals in der Vereinsgeschichte in der höchsten Liga Österreichs vertreten", so Sektionsleiter Huber.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schardenberg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.