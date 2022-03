Ein verlängerter Freistoß landete bereits in der ersten Minute bei Gurtens Goalgetter Fabian Wimmleitner, der Führende der Torschützenliste schoss eiskalt zu Treffer Nummer 15 ein. Die Gäste hatten zwar mehr Spielanteile und Ballbesitz, Gurtens Bollwerk in Mittelfeld und Abwehr war allerdings nur schwer zu überwinden. In der 25. Minute gab es die erste nennenswerte Chance der Gäste nach einer Flanke, doch Gurtens Torhüter Wimmer war auf dem Posten.