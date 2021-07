Die Elite der Gewichtheberinnen tritt am Samstag, 3. Juli, bei den Staatsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse und den Österreichischen Meisterschaften U15 bis U23 in Öblarn (Steiermark) zum sportlichen Kräftemessen an. Mit dabei sind auch zahlreiche Innviertlerinnen, darunter ein paar "heiße Eisen" im Kampf um die Titel. In der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm startet unter anderem Johanna Bruckbauer, Bronzemedaillen-Gewinnerin 2020, vom ATSV Ranshofen.