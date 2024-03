Starke Frauen gastieren in Lochen

13 Teams werden am Samstag, 23. März, ab 14 Uhr in der Ing. Peter Schnabl Halle in Lochen am See in der 1. Runde der Frauen-Bundesliga im Gewichtheben am Start sein. Die WKG Innviertel stellt drei Teams. Favorit auf den Sieg ist der AKH Vösendorf. Die WKG Innviertel, im Vorjahr auf Platz zwei gelegen, muss heuer ohne Olympiateilnehmerin Sarah Fischer (sie wechselte zum AKH Vösendorf) auskommen. Trotz des Wechsels von Fischer sollte für die Innviertlerinnen ein Platz auf dem Podium möglich sein.

