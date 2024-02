Stark: UVC Ried besiegt im ersten Viertelfinalduell Waldviertel daheim mit 3:1

"Für uns ist gegen Waldviertel sicher etwas möglich", sagte UVC-Ried-Obmann Roman Lutz vor dem ersten Spiel der Viertelfinalserie am Samstagabend im OÖN-Gespräch. Die Rieder beendeten den Grunddurchgang auf dem sechsten Platz und müssen daher gegen den Dritten aus Niederösterreich antreten.

Der Schlüssel zum wichtigen Heimsieg legten die Rieder im ersten Satz. In einem echten Krimi behielt der UVC Ried mit 34:32 die Oberhand. Der zweite Satz mit 25:22 an die Gäste aus Zwettl. Dann übernahm die Heimmannschaft, angetrieben von den lautstarken Fans im Volleydome wieder das Kommando und holten sich die Sätze drei und vier mit 25:15 und 25:21.

Ex-Headcoach Dominik Kefer als Assistenztrainer dabei

Bei den Riedern gibt es übrigens ein spannendes und überraschendes Comeback. Mit Dominik Kefer sitzt seit rund zwei Wochen der ehemalige Trainer als Assistent von Manuel Leitgeb auf der Bank. Kefer war fünf Saisonen lang Trainer des UVC Ried. Nach der Saison 2022/2023 wurde die Zusammenarbeit zwischen Verein und Kefer aus privaten und beruflichen Gründen beendet. Jetzt hilft Kefer, der den Verein zu mehreren Erfolgen führte, in der heißen Phase der Saison wieder mit.

Das Rückspiel findet am 2. März in Zwettl statt. Mit einem Sieg würden die Waldviertler ein drittes und entscheidendes Spiel in dieser Viertelfinalserie erzwingen. Gewinnen die Rieder, stehen sie im Bundesliga-Halbfinale.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif