Stark: Rieder Tennisdamen schlagen Dornbirn

Gegen den Tabellenführer TC Dornbirn behielten die Riederinnen mit 5:2 die Oberhand. Durch diesen Sieg übernahm der UTC Fischer Ried die Tabellenführung in der Gruppe A. Tolles Tennis wurde im Duell der beiden bestgereihten Spielerinnen geboten. Sinja Kraus (Foto) vom UTC Ried setzte sich in gegen Österreichs Nummer zwei Julia Grabher in drei Sätzen durch. "Es macht unfassbar Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen, der Spieltag gegen Dornbirn war ein Wahnsinn", sagte Kraus nach dem Sieg. Im abschließenden Gruppenspiel geht es für den UTC Ried am kommenden Samstag (ab 11 Uhr) gegen den ATSV Steyr. Alles andere als ein Sieg des UTC Ried in diesem OÖ-Duell wäre eine große Überraschung. Foto: Kaufmann