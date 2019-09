"Star-Auflauf" in Ried: Eine Generalprobe für die WM-Starter

Harte Konkurrenz für Verena Preiner: Die Siebenkämpferin aus Ebensee wird beim Messe Ried Meeting am Freitag, 13. September, in den Disziplinen 100 Meter Hürden und Weitsprung an den Start gehen. Gut zwei Wochen vor dem Beginn der Weltmeisterschaften in Katar kann sich die 24-Jährige über die 100 Meter Hürden mit Ivona Dadic, Beate Schrott und Megan Tapper (Jamaika) messen. Letztere kommt mit einer persönlichen Bestleistung von 12,63 Sekunden nach Ried. Falls die Athletinnen am 13. September ihre bestechende Form abrufen können, wird der bestehende Stadionrekord von 13,03 Sekunden fallen. Aufgrund der vielen Spitzenathleten könnten beim Meeting – Medienpartner sind die OÖNachrichten – weitere Rekorde purzeln. "Gefährdet" sind jene über 100 Meter (Männer), Weitsprung (Frauen) und jener im Stabhochsprung der Männer.

Nicht in Gefahr ist hingegen der Titel des Publikumslieblings. Dieser gehört seit Jahren unangefochten Lukas Weißhaidinger. Der Taufkirchner ist aktuell die Nummer drei der Weltrangliste im Diskuswerfen, kommt aber immer wieder gerne nach Ried. Sein sportlicher Auftritt (18.30 Uhr) wird der krönende Abschluss des diesjährigen Leichtathletik-Meetings der LAG Genböck Haus Ried. Die ersten Bewerbe beginnen heuer bereits eine Stunde früher. Bereits ab 16 Uhr können die Zuschauer im Rieder LA-Stadion bei freiem Eintritt die Elite bestaunen.

Verantwortlich für die Verpflichtung von Verena Preiner, Lukas Weißhaidinger und Co. ist Michael Duft. Der junge Weilbacher ist seit dem Vorjahr "Athleteneinkäufer" – und macht seine Sache gut. So gut, dass auch Landestrainer Wolfgang Adler begeistert ist. "Ich kenne das Budget für dieses Meeting. Deshalb verdient er größten Respekt", sagt Adler. Es ist nicht das Einzige, das den Trainer von Verena Preiner beeindruckt. "Was die LAG aus diesem Meeting gemacht hat, verdient höchste Anerkennung. Genau diese Art von Veranstaltung brauchen wir für die österreichischen Nachwuchsathleten. Hier können sie sich viel von den Profis abschauen, lernen und sich mit ihnen messen."

Preiner als Vorbild

Verena Preiner ist das beste Beispiel dafür, wie weit es junge ambitionierte Sportler bringen können. Als 14-Jährige war sie bereits in Ried am Start. Damals entschied sie die 100 und 1000 Meter für sich. Zehn Jahre später ist die Oberösterreicherin die drittbeste Siebenkämpferin der Welt und eine heiße Medaillenanwärterin bei der bevorstehenden WM in Doha (27. September bis 6. Oktober).

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at