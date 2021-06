Standortsicherung der Kaserne Ried: SPÖ wünscht sich "echtes Bekenntnis"

"50 Millionen Euro für Kasernensanierung in Ried reserviert" lautete der Betreff einer Presseaussendung von dem ÖVP-Nationalratsabgeordneten Manfred Hofinger, die am 27. Mai in den Redaktionen einging. Der Kasernenstandort sei gesichert, das habe er in einem persönlichen Gespräch mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in Erfahrung gebracht.