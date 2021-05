Vorgängerin Margit Dantler verabschiedete sich in den Ruhestand. Claudia Schmid (44) absolvierte ihre Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegefachkraft für Kinder- und Jugendliche in Linz. Am Klinikum Wels schloss sie danach das Zusatzdiplom im Erwachsenenbereich ab.

"2013 schloss ich mein Studium der Hochschuldidaktik an der FH Gesundheitsberufe in Linz ab. Meiner neuen Tätigkeit als Standortleiterin sehe ich mit viel Vorfreude und Respekt entgegen", so Schmid. Übernommen hat sie die neue Aufgabe von Margit Dantler, die nach 13 Jahren als Lehrerin und 26 Jahren in der Pflege in den Ruhestand wechselte. Infos zur Ausbildung finden sich auf www.ooeg.at